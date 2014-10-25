Голомша: Дело об отравлении Ющенко не "движется"

Об этом бывший руководитель следственной группы по расследованию резонансных дел ГПУ Николай Голомша заявил в комментарии УНИАН.

"После того как меня отстранили, можно сказать оно (дело) вообще не двигалось", - сказал Голомша.

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Напомним, 2 июля 2009 года замгенпрокурора Голомшу отстранили от расследования дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Как сообщал УНИАН, Генпрокурор Виталий Ярема 24 октября уволил Голомшу с должности первого заместителя генерального прокурора, как чиновника, который попадает под действие закона об очищении власти (люстрации)