Голомша: Дело об отравлении Ющенко не "движется"
01:37, 25 октября 2014Политика
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Уголовное производство относительно отравления экс-президента Ющенко "не движется".
Голомша: Дело об отравлении Ющенко не "движется" / facebook.com/gp.gov.ua
Об этом бывший руководитель следственной группы по расследованию резонансных дел ГПУ Николай Голомша заявил в комментарии УНИАН.
"После того как меня отстранили, можно сказать оно (дело) вообще не двигалось", - сказал Голомша.
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Напомним, 2 июля 2009 года замгенпрокурора Голомшу отстранили от расследования дела об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.
Как сообщал УНИАН, Генпрокурор Виталий Ярема 24 октября уволил Голомшу с должности первого заместителя генерального прокурора, как чиновника, который попадает под действие закона об очищении власти (люстрации)
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