9 декабря в столице будет всего около "нуля".

Перед выходными, 9 декабря, в Киеве сохранится хлодная и пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до -2°, а днем будет держаться около "нуля". Ожидается пасмурная погода, днем вероятны прояснения.

Ветер будет юго-всоточный ветер, а его скорость составит 2 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное - 745 миллиметров ртутного столба. Восход в 07:45, закат в 15:54.

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Напомним, что на выходных в Киеве ожидается потепление.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +2°.

В Тернополе 9 декабря ночью будет -4°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +8°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -3, днем +1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+3°, дождь.

В Одессе 9 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +6°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+9°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

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