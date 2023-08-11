Осадки покинут территорию нашей страны, а температура начнет повышаться.

На выходных, 12 и 13 августа, украинцев ждет некоторое изменение погоды. Осадки покинут территорию нашей страны, а с воскресенья начнется постепенное повышение температуры: на юге вновь местами будет 30-градусная жара, а на западе потеплеет сразу на 3-5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +26°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +22°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +13°...+24°. В воскресенье температура будет +12°...+26°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +26°. В воскресенье - практически безоблачно, +18°...+27°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +14°...+26°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +24°. В воскресенье температура составит +17°...+26°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +16°...+26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +16°...+28°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +17°, днем +26°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +14°, днем +27°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +6°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +23°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +12° ночью и днем +27°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +21°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +11°...+26°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +21°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +12°...+24°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +18°...+28°.

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