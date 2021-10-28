Предупреждение объявлено на 28 и 29 октября.

В Украине на 28 и 29 октября объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 28-29 октября в западных (кроме Закарпатской), восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +13°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Тернополе 28 октября ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +6°...+15°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+13°.

В Одессе 28 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, возможен небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°, возможен небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +2°...+11°.

В Краматорске сегодня будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +3°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.

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Автор: Екатерина Лиманская