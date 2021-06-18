В некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение / фото ua.depositphotos.com
Сегодня, 18 июня, на востоке и юге страны ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 18 июня в южной части и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности - желтый.
Сегодня в некоторых областях будет бушевать непогода / скриншот meteo.gov.ua
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