В некоторых местах было заблокировано движение из-за высокого уровня воды, пешеходы оказывались по пояс в воде.

Вчера проливной дождь накрыл Днепр. Улицы города моментально превратились в реки.

По данным местного издания 34.ua, во время мощного ливня затопило весь город. Людям было по пояс, а машины плавали в воде по самые окна.

Дождь длился около часа, сообщает Информатор. И если обычно больше всего страдает Левый берег, то в этот раз последствия ощутили жильцы почти всех районов Днепра. Как сообщается, особенно не повезло тем, кому пришлось проехать по Слобожанскому проспекту. В районе наземного пешеходного перехода правую полосу движения затопило так сильно, что несколько машин застряли в луже, не имея возможности продвинуться дальше.

Как сообщается, также к чрезмерным осадкам добавились еще и прорванные канализации. Так случилось на пересечении улиц Европейской и Владимира Великого, в переулке Чумацком и на улице 8 Марта. А на проспекте Пушкина жертвой непогоды стало дерево, которое упало на проезжую часть, оборвало провода и заблокировало проезд.

По данным ГСЧС, в городе продолжаются работы по откачке воды. По состоянию на сегодняшнее утро остались подтопленными 101 двор и 50 жилых домов. За сутки откачано 46794 кубических метров воды.

Непогода в Днепре

Как сообщал Погода УНИАН, в последние дни Днепр страдает от проливных дождей. Так на днях мощный ливень накрыл город. В результате были затоплены улицы и повалены деревья. Ливневки не справились с потоком воды, который местами смывал асфальт. Смыло также и забор одного из лицеев.

Ранее в Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.

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Автор: Екатерина Лиманская