Синоптики предупреждают о приближении осадков к столице.

В ближайшие дни в Киеве сохранится теплая и сухая погода. Однако уже на следующей неделе налетят дожди, которые будут сопровождаться грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ближайшие 5 суток на Киевщине дневная температура будет в пределах +23..+24, а ночью столбики термометров покажут +12..+14.

"Будет преобладать погода без осадков, однако 23 и 24 мая пройдут местами кратковременные дожди, отдельные грозы", - говорится в сообщении. Однако осадки никак не повлияют на температуру в столице.

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Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

По данным Украинского гидрометцентра, в воскресенье и понедельник в большинстве областей Украины днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью будет преобладать сухая погода.

Скорость ветра ожидается около 5-10 м/с, однако синоптики предупреждают, что во время гроз ветер будет порывистым.

Прогнозируется, что днем воздух в Украине будет прогреваться до 19-25°, в южных и восточных областях температура будет подниматься до летних показателей в 24-29°.

В Укргидрометцентре отмечают, что в большинстве регионов нашей страны уже наступило метеорологическое лето.

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