В воскресенье и понедельник, 21 и 22 мая, на большей части территории Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На выходных, 20 и 21 мая, над Украиной установится поле повышенного давления, кое-где пройдут кратковременные дожди и весенние грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в Крыму, в Карпатах, на Прикарпатье, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, также ожидаются грозы. На остальной территории 20 мая будет погода без осадков.

В следующие двое суток ночью преимущественно без осадков, а днем на большей части территории Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Синоптики предупреждают, что во время гроз ветер будет порывистым.

Что касается температуры, то ночью столбики термометров будут показывать 9-15°, днем 19-25°, в южных и восточных областях воздух прогреется до летних показателей в 24-29°.

"В большинстве регионов Украины уже наступило метеорологическое лето", - сообщили в Укргидрометцентре.

Метеорологическое лето в Киеве - что известно

В Киеве в этом году метеорологическое лето наступило с опозданием на два дня. По данным Укргидрометцентра, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С в сторону ее повышения состоялся 13 мая.

В то же время метеорологическая весна в столице продолжалась на полтора месяца дольше, чем обычно - 116 дней.

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