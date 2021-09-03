Снижения температуры стоит ждать 6 сентября.

Уже через несколько дней в Украине ожидаются первые заморозки. Температура упадет до 0°.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, в этот день днем ожидается +12°...+18°; на Закарпатье и юге страны ночью +7°...+12°, днем +16°...+21°.

Когда будет первый снег?

Октябрь этого года может быть более холодным, чем ноябрь и декабрь, и уже во второй половине осеннего месяца в Украине может выпасть первый снег.

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"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", – рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, сейчас сезоны в Украине сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.

Автор: Екатерина Лиманская