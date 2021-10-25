Эта неделя в Украине будет сухой и солнечной, но не такой теплой, как предыдущая.

На этой неделе территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Днем будет солнечно, но уже не так тепло, как на прошлой неделе. Местами температура будет опускаться до -9°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток ожидается сухая погода.

"Температура ночью 26-27 октября от 1° тепла до 5° мороза, в Карпатах и на крайнем востоке страны до 9° мороза, 28 октября 0-5° тепла, в юго-восточной части 0-6° мороза; днем 8-13° тепла, в четверг в западных и южных областях до 18°", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Как сообщалось ранее, в этом году температура и количество осадков в ноябре будет в пределах климатической нормы.

Средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к норме.

По их прогнозу, месячное количество осадков в ноябре ожидается на уровне 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская