Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото УНИАН
Во вторник, 4 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура упадет до +12°...+15°, только в южных областях потеплеет до +18°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +13°.
- Во Львове во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +6°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
- В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.
- В Тернополе 4 мая ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +3°, днем +15°.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
- В Виннице сегодня облачно с прояснениями, ливень, +5°...+14°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.
- В Одессе 4 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.
- В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачная с прояснениями погода, ночью +8°, днем +18°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.
- В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+15°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +7°...+17°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°.
Народные приметы 4 мая
4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.
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