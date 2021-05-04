В Киеве ожидается до +13°.

Во вторник, 4 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура упадет до +12°...+15°, только в южных областях потеплеет до +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +13°.

Во Львове во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +6°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.

В Тернополе 4 мая ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +3°, днем +15°.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, ливень, +5°...+14°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.

В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.

В Одессе 4 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачная с прояснениями погода, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.

В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+15°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +7°...+17°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°.

Народные приметы 4 мая

4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

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Автор: Елена Пилипчак