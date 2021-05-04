Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото УНИАН

Во вторник, 4 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура упадет до +12°...+15°, только в южных областях потеплеет до +18°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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  • В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +13°.
  • Во Львове во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +6°, днем +13°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.
  • В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +13°.
  • В Тернополе 4 мая ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +3°, днем +15°.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
  • В Виннице сегодня облачно с прояснениями, ливень, +5°...+14°.
  • В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +17°.
  • В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+15°.
  • В Одессе 4 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +18°.
  • В Херсоне во вторник ночью +5°, днем +18°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет облачная с прояснениями погода, ночью +8°, днем +18°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +16°.
  • В Сумах сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+15°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.
  • В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, +7°...+17°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +19°.

Народные приметы 4 мая

4 мая - Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время.

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Автор: Елена Пилипчак