Завтра Украину снова накроют дожди / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 20 апреля, дожди с новой силой накроют почти всю Украину, кроме Черкасс и Кропивницкого. В перерывах между ливнями время от времени будет выглядывать солнце. Температура продержится на уровне +12°...+14°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью +4°, днем +12°.
- Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +2°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +13°.
- В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +12°.
- В Тернополе 20 апреля ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +13°.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +14°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +3°...+12°.
- В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +3°, днем +11°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью +3°, днем +14°.
- В Полтаве завтра ливень, температура воздуха +6°...+12°.
- В Одессе 20 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +14°, облачная погода с прояснениями, ливень.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +14°.
- В Запорожье - дождь, температура ночью +6°, днем +11°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +5°...+12°.
- В Харькове - дождь, температура ночью +7°, днем +12°.
- В Днепре - дождь, температура ночью +6°, днем +12°.
- В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, ливень, 5°...+12°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.
Прогноз погоды в Украине на 20 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 20 апреля
20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.
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