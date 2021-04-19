В страну вернутся дожди.

Во вторник, 20 апреля, дожди с новой силой накроют почти всю Украину, кроме Черкасс и Кропивницкого. В перерывах между ливнями время от времени будет выглядывать солнце. Температура продержится на уровне +12°...+14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха ночью +4°, днем +12°.

Во Львове во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +2°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне во вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе 20 апреля ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +13°.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +14°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, ливень, +3°...+12°.

В Житомире во вторник - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +3°, днем +11°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +15°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью +3°, днем +14°.

В Полтаве завтра ливень, температура воздуха +6°...+12°.

В Одессе 20 апреля - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне во вторник ночью +6°, днем +14°, облачная погода с прояснениями, ливень.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье - дождь, температура ночью +6°, днем +11°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, ливень, температура воздуха +5°...+12°.

В Харькове - дождь, температура ночью +7°, днем +12°.

В Днепре - дождь, температура ночью +6°, днем +12°.

В Симферополе во вторник - облачно с прояснениями, ливень, 5°...+12°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°.

Народные приметы 20 апреля

20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

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Автор: Елена Пилипчак