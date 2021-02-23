Несколько областей Украины засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на завтра (карта)

Сухо будет только в западных регионах.

Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 24 февраля, во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.

В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Луцке - переменная облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне в среду ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью 0°, днем +5°.

В Тернополе 24 февраля ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +13°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь, +1°...+6°.

В Житомире в среду - дождь, температура ночью +3°, днем +5°.

В Черкассах - снег, ночью -1°, днем 0°.

В Кропивницком - снежно, температура ночью -3°, днем -1°.

В Полтаве завтра снег, температура воздуха -5°...-4°.

В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем +1°.

В Херсоне в среду ночью -4°, днем +1°, снег.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью -3°, днем +1°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -7°, днем -3°.

В Сумах завтра снежно, температура воздуха -7°...-5°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -6°.

В Днепре - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -7°, днем -4°.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -5°...+1°.

В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -18°, днем -8°.

В Северодонецке - солнечно, температура ночью -19°, днем -11°.

Прогноз погоды на 24 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 24 февраля

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

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