Несколько областей Украины засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 23 февраля 2021
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Сухо будет только в западных регионах.

Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 24 февраля, во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Синоптик прогнозирует температурные контрасты в Украине: от 15 тепла до 17 мороза

  • В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.
  • В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью 0°, днем +6°.
  • В Ривне в среду ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью 0°, днем +5°.
  • В Тернополе 24 февраля ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +6°.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +13°.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь, +1°...+6°.
  • В Житомире в среду - дождь, температура ночью +3°, днем +5°.
  • В Черкассах - снег, ночью -1°, днем 0°.
  • В Кропивницком - снежно, температура ночью -3°, днем -1°.
  • В Полтаве завтра снег, температура воздуха -5°...-4°.
  • В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем +1°.
  • В Херсоне в среду ночью -4°, днем +1°, снег.
  • В Николаеве завтра будет облачно, ночью -3°, днем +1°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -7°, днем -3°.
  • В Сумах завтра снежно, температура воздуха -7°...-5°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -6°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -7°, днем -4°.
  • В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -5°...+1°.
  • В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -18°, днем -8°. 
  • В Северодонецке - солнечно, температура ночью -19°, днем -11°.
Прогноз погоды на 24 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды на 24 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 24 февраля

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

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Автор: Елена Пилипчак

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