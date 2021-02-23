Несколько областей Украины засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на завтра (карта)
Сухо будет только в западных регионах.
В среду, 24 февраля, во многих областях Украины ожидаются дожди. В центральных, северных и южных областях местами снег. Температура днем будет колебаться в пределах -5°...+13°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Синоптик прогнозирует температурные контрасты в Украине: от 15 тепла до 17 мороза
- В Киеве ожидается дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +3°.
- В Чернигове - снег, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Ривне в среду ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ночью 0°, днем +5°.
- В Тернополе 24 февраля ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +6°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +13°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, дождь, +1°...+6°.
- В Житомире в среду - дождь, температура ночью +3°, днем +5°.
- В Черкассах - снег, ночью -1°, днем 0°.
- В Кропивницком - снежно, температура ночью -3°, днем -1°.
- В Полтаве завтра снег, температура воздуха -5°...-4°.
- В Одессе 24 февраля - снег, температура ночью 0°, днем +1°.
- В Херсоне в среду ночью -4°, днем +1°, снег.
- В Николаеве завтра будет облачно, ночью -3°, днем +1°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -7°, днем -3°.
- В Сумах завтра снежно, температура воздуха -7°...-5°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -6°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, снег, температура ночью -7°, днем -4°.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -5°...+1°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -18°, днем -8°.
- В Северодонецке - солнечно, температура ночью -19°, днем -11°.
Народные приметы 24 февраля
24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Весна на пороге: на этой неделе в Украине резко потеплеет до +17° (карта)
- Синоптик назвала области, которые попадут в "ощутимые морозы" до -15°
- Замерзший Ниагарский водопад и радуга: сильные морозы создали невероятные пейзажи (фоторепортаж, видео)
- "Весна в Украине почти стартовала": синоптик рассказал, когда окончательно потеплеет
- Облака дыма и пепла: на Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж, видео)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+8°... -2°
- Днепр-2°... -10°
- Донецк-5°... -16°
- Житомир+5°... -1°
- Запорожье0°... -9°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+1°... -5°
- Кропивницкий+2°... -4°
- Луганск-9°... -20°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+7°... -4°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава-4°... -10°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы-11°... -15°
- Тернополь+7°... -3°
- Харьков-8°... -15°
- Херсон+7°... -5°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов-4°... -9°
- Черновцы+7°... -1°
-1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:-2° / +11°
Влажность:75 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:51
Закат17:55
Видимость:11 км
Фаза луны:
Лента новостей