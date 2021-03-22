Две области засыплет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)

В нескольких регионах выглянет солнце.

Местами ожидаются осадки / фото УНИАН

Сегодня, 22 марта, в Украине ожидается, в основном, облачная с прояснениями погода. В нескольких областях ожидается солнечный день, на Львовщине и Ривненщине - снег, а в Луцке - дождь. Температура днем не поднимется выше +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -5°, днем +4°.

Во Львове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -4°, днем +3°.

В Луцке - дождь, ночью -3°, днем +4°.

В Ривне в понедельник - снег, ночью -3°, днем +3°.

В Тернополе 22 марта ночью будет -4°, днем +3°, облачно.

В Хмельницком сегодня ожидается облачная погода, ночью -5°, днем +2°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.

В Черновцах в понедельник - солнце, ночью -4°, днем +4°.

В Виннице сегодня малооблачно, -4°...+4°.

В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°.

В Полтаве сегодня солнечно, температура воздуха -2°...+7°.

В Одессе 22 марта - солнечно, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +6°, солнечно.

В Николаеве сегодня будет облачно, ночью 0°, днем +7°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью 0°, днем +7°.

В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха -5°...+6°.

В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем +7°.

В Днепре - солнечно, температура ночью -1°, днем +6°.

В Симферополе в понедельник облачно, -3°...+6°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.

Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото УНИАН

Народные приметы 22 марта

22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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