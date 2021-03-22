Две области засыплет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)
В нескольких регионах выглянет солнце.
Сегодня, 22 марта, в Украине ожидается, в основном, облачная с прояснениями погода. В нескольких областях ожидается солнечный день, на Львовщине и Ривненщине - снег, а в Луцке - дождь. Температура днем не поднимется выше +7°.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
"Еще будет подмораживать": синоптик сделала неутешительный прогноз на завтра
- В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -5°, днем +4°.
- Во Львове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -4°, днем +3°.
- В Луцке - дождь, ночью -3°, днем +4°.
- В Ривне в понедельник - снег, ночью -3°, днем +3°.
- В Тернополе 22 марта ночью будет -4°, днем +3°, облачно.
- В Хмельницком сегодня ожидается облачная погода, ночью -5°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
- В Черновцах в понедельник - солнце, ночью -4°, днем +4°.
- В Виннице сегодня малооблачно, -4°...+4°.
- В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°.
- В Полтаве сегодня солнечно, температура воздуха -2°...+7°.
- В Одессе 22 марта - солнечно, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +6°, солнечно.
- В Николаеве сегодня будет облачно, ночью 0°, днем +7°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха -5°...+6°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем +7°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Симферополе в понедельник облачно, -3°...+6°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
Народные приметы 22 марта
22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -4°
- Днепр+6°... -1°
- Донецк+7°... -1°
- Житомир+3°... -4°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -4°
- Киев+3°... -4°
- Кропивницкий+7°... -3°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+3°... -4°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+5°... 0°
- Полтава+7°... -2°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+6°... -3°
- Сумы+6°... -5°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+7°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+2°... -5°
- Черкассы+7°... -3°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+4°... -4°
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
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Мин./макс. температура:+3° / +17°
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