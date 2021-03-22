Две области засыплет снегом: прогноз погоды в Украине на сегодня (карта)

08:03, 22 марта 2021
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В нескольких регионах выглянет солнце.

Местами ожидаются осадки / фото УНИАН
Местами ожидаются осадки / фото УНИАН

Сегодня, 22 марта, в Украине ожидается, в основном, облачная с прояснениями погода. В нескольких областях ожидается солнечный день, на Львовщине и Ривненщине - снег, а в Луцке - дождь. Температура днем не поднимется выше +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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  • В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью -4°, днем +3°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -5°, днем +4°.
  • Во Львове в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, возможен снег, ночью -4°, днем +3°.
  • В Луцке - дождь, ночью -3°, днем +4°.
  • В Ривне в понедельник - снег, ночью -3°, днем +3°.
  • В Тернополе 22 марта ночью будет -4°, днем +3°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня ожидается облачная погода, ночью -5°, днем +2°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
  • В Черновцах в понедельник - солнце, ночью -4°, днем +4°.
  • В Виннице сегодня малооблачно, -4°...+4°.
  • В Житомире в понедельник - облачно, температура ночью -4°, днем +3°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +7°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +7°.
  • В Полтаве сегодня солнечно, температура воздуха -2°...+7°.
  • В Одессе 22 марта - солнечно, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Херсоне в понедельник ночью 0°, днем +6°, солнечно.
  • В Николаеве сегодня будет облачно, ночью 0°, днем +7°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха -5°...+6°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем +7°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Симферополе в понедельник облачно, -3°...+6°.
  • В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°. 
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото УНИАН

Народные приметы 22 марта

22 марта чириканье воробьев сообщает о ближайшем потеплении.

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Автор: Елена Пилипчак

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