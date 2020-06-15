Сильные ливни затопили юг Одесской области

10:53, 15 июня 2020
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Ливни прошли 13-14 июня.

На юге Одесской области из-за ливня произошло масштабное затопление / facebook.com/yuriy.dimchoglo
На юге Одесской области из-за ливня произошло масштабное затопление / facebook.com/yuriy.dimchoglo

На юге Одесской области из-за ливня произошло масштабное затопление райцентра Рени и сел.

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Как сообщил в социальных сетях заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, масштабное затопление произошло из-за ливня, прошедшего 13 и 14 июня.

"В селах Ренийского района и в самом городе Рени в результате проливных дождей произошло массовое затопление улиц и частных подворий населенных пунктов, особенно катастрофические разрушения дорог и улиц наблюдались в селах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное!", - акцентирует Димчогло.  

Он подчеркивает, что это - катастрофа для жителей сел и для местных бюджетов, которые опустошены в результате экономического кризиса, засухи и борьбы с коронавирусом.

Напомним, в понедельник, 15 июня, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Одесса#погода#наводнение
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