Сильные ливни затопили юг Одесской области
Ливни прошли 13-14 июня.
На юге Одесской области из-за ливня произошло масштабное затопление райцентра Рени и сел.
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Как сообщил в социальных сетях заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, масштабное затопление произошло из-за ливня, прошедшего 13 и 14 июня.
"В селах Ренийского района и в самом городе Рени в результате проливных дождей произошло массовое затопление улиц и частных подворий населенных пунктов, особенно катастрофические разрушения дорог и улиц наблюдались в селах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное!", - акцентирует Димчогло.
Он подчеркивает, что это - катастрофа для жителей сел и для местных бюджетов, которые опустошены в результате экономического кризиса, засухи и борьбы с коронавирусом.
Напомним, в понедельник, 15 июня, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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