В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

17:00, 24 июня 2020
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Завтра в столице будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Погода в Киеве 25 июня будет теплой, температура днем до +28°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практичсски без осадков, температура до +30°.

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Теги: #Киев#погода
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