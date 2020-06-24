В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

Завтра в столице будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Погода в Киеве 25 июня будет теплой, температура днем до +28°.

Читайте также "Это уровень стихии 2008 года": Аваков рассказал о последствиях паводков на Западной Украине

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практичсски без осадков, температура до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.