В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в столице будет тепло.
Погода в Киеве 25 июня будет теплой, температура днем до +28°.
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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +28°, вечером - до +27°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 июня, в Украине будет практичсски без осадков, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+21°... +14°
- Киев+27°... +15°
- Кропивницкий+26°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +16°
- Николаев+31°... +18°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+26°... +16°
- Ровно+24°... +14°
- Симферополь+27°... +18°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+23°... +16°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+32°... +18°
- Хмельницкий+24°... +16°
- Черкассы+27°... +17°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:60 %
Давление:746 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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