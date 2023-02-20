Сегодня в Киеве будет сухой день, а вечером ожидаются осадки. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня температура в столице будет около +2°...+3°, облачно с прояснениями, а вечером температура опустится до +1° и пойдет мокрый снег.
Ветер будет ощутимым с постоянной скоростью 3,7 - 4,5 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит опускаться, 743 миллиметра ртутного столба утром и 739 - вечером.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +5°, возможен мокрый снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.
В Тернополе 20 февраля ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность. небольшой дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, снег.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.
В Виннице сегодня будет -1°...+4°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -1° днем +3°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...0°.
В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, небольшая облачность, снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+5°, мокрый снег.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +3°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.