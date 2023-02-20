Осадки в столице ожидаются вечером.

Сегодня в Киеве будет сухой день, а вечером ожидаются осадки. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня температура в столице будет около +2°...+3°, облачно с прояснениями, а вечером температура опустится до +1° и пойдет мокрый снег.

Ветер будет ощутимым с постоянной скоростью 3,7 - 4,5 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит опускаться, 743 миллиметра ртутного столба утром и 739 - вечером.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +5°, возможен мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 20 февраля ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность. небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°, снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +8°.

В Виннице сегодня будет -1°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -1° днем +3°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...0°.

В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -4°...+1°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+5°, мокрый снег.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

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