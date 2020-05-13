В Киеве сегодня температура до +16°, без осадков
Сегодня в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Сильный ветер повалил деревья в Львове
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:35.
Как сообщал УНИАН, 13 мая в Украине без осадков, температура до +19°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+15°... +9°
- Днепр+16°... +5°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+16°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+18°... +8°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+15°... +6°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+15°... +5°
- Херсон+18°... +7°
- Хмельницкий+16°... +10°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Влажность:55 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:58
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей