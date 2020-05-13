В Киеве сегодня температура до +16°, без осадков

Сегодня в столице похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:35.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в Украине без осадков, температура до +19°.

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