В Киеве сегодня без осадков, температура до +16°
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
"Тепла не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер западный и северо-западный, до 6,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:04, а зайдет в 20:45.
Как сообщал УНИАН, в среду, 20 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
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- Винница+17°... +5°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+21°... +7°
- Житомир+16°... +4°
- Запорожье+21°... +9°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+16°... +5°
- Кропивницкий+19°... +7°
- Луганск+21°... +8°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+18°... +12°
- Одесса+21°... +13°
- Полтава+18°... +5°
- Ровно+15°... +3°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+17°... +4°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+18°... +11°
- Хмельницкий+17°... +4°
- Черкассы+17°... +7°
- Чернигов+15°... +3°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:58 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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