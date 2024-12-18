Температура в столице повысится на 3 градуса.

В четверг, 19 декабря, в Киеве ожидается небольшое потепление. Температура в столице повысится на 3 градуса, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +1°, а днем воздух прогреется до +6°. Ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление сниженное и продолжит снижаться, 740-746 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +8°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°.

В Тернополе 19 декабря ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +2°...+7°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+3°, мокрый снег.

В Одессе 19 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +3°, пасмурно, мокрый снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +3°...+11°.

В Краматорске завтра пасмурно, небольшой снег, температура ночью -3°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой снег, температура ночью -4°, днем +1°.

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