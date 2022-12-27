В некоторых областях Украины из-за угрозы подтоплений объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 27-30 декабря на реках бассейнов Припяти и Западного Буга ожидается подъемов уровней воды на 0,1-0,7 метра.
"Местами возможен выход воды на пойму и дальнейшее затопление пойменных территорий (I уровень опасности - желтый)", - говорится в предупреждении.
Штормовое предупреждение в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 27 декабря, в четырех областях Украины и в Карпатах объявили штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра, на Прикарпатье и на высокогорье Карпат ожидается сильный ветер. В частности, на Прикарпатье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - до 25-30 м-с.
I уровень опасности обнаружен в следующих областях:
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.