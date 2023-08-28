Изменение погоды ожидается не раньше сентября.

В Украине ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Дожди будут проходить только в западных, иногда в северных областях. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, такая погода сохранится до конца августа и в первые дни сентября.

"В связи с формированием высотного антициклона и циркуляцией сухого тропического воздуха в его пределах, над большей частью нашей страны в течение ближайшей недели будет преобладать жаркая погода без существенных осадков", - пояснил синоптик и добавил, что более комфортные температурные показатели и дожди прогнозируются только для жителей западных областей Украины.

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Так, в понедельник погодные условия в Украине будет определять малоградиентное поле пониженного давления. Существенных осадков не предвидится. Лишь днем местами в западных областях возможны локальные грозовые дожди. Температура днем составит +30...+35 °С, в центральных, южных и Винницкой областях раскалит до +33...+38 °С.

Во вторник, 29 августа, в северных областях, днем также местами в западном регионе, пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины сохранится погода без существенных осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный, 5-0 м/с, при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +18. ..+23 °С, в восточных и северных областях +13...+18 °С. Днем максимальная температура достигнет +28...+33 °С, в центральных, южных, Киевской области, а также в западном регионе +33... +38 °С.

"В среду, 30 августа, ночью в западных и северных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Днем в западных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы 15-20 м/с", - предупредил специалист. На остальной части страны, по его данным, будет без осадков. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, на севере Левобережья +11...+16 °С. Днем максимальная температура составит +27...+32 °С, в западных и Киевской областях местами столбики термометров будут подниматься до +35 °С.

Когда в Украине похолодает - прогноз синоптика

До конца лета в Украине будет жара. Об этом говорит руководитель отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык. "Какая была погода в предыдущие дни, такая она и останется, ничего существенно не изменится", - заявил эксперт. По его словам, осадки ожидаются только в северо-восточных, северных регионах и в Карпатах.

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