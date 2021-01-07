Украинцев предупредили о гололедице, мокром снеге и дожде 8 января

13:38, 7 января 2021
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На юге и западе страны осадки не ожидаются.

В Украине ожидается дождь и гололедица \ фото УНИАН
В Украине ожидается дождь и гололедица \ фото УНИАН

Завтра почти во всех областях Украины ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица.

В Украину идут морозы: на выходных страну засыплет снегом, температура днем опустится до -3° (карта)Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«8 января в северных, восточных, ночью и центральных областях мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

На остальной территории Украины осадки не ожидаются.

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Автор: Виктория Токарева

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