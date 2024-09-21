Сегодня по всей Украине будет сухо, солнечно и тепло.

Суббота, 21 сентября, в Украине порадует практически летним теплом. Воздух в стране прогреется до комфортных +24°...+27°, только на западе будет немного свежее. Осадков не ожидается, а вот солнца будет достаточно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность, а температура поднимется до +22°...+23°.

На севере страны облачность будет меньше, местами вообще ясно. Благодаря этому днем температура тут повысится до +23°...+25°.

Видео дня

Ясная и безоблачная погода без намека на дожди сегодня порадует и жителей восточных областей. Тут в течение дня будет +23°...+24°.

В центральной части Украины 21 сентября тоже будет ясно и безоблачно, а воздух тут прогреется до +23°...+25°.

Жителей юга Украины ждет практически безоблачный день с температурой +23°...+26°, а в Николаевской области воздух прогреется до +27°. Без осадков.

Приметы погоды 21 сентября

Если мало грибов, но много орехов, то зима будет снежная и суровая. Также наши предки верили, что если к этому дню начали линять домашние птицы, то уже совсем скоро наступит холод. По приметам, считается, что какая погода в этот день, такой она будет еще четыре недели.

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