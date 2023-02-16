Народный праздник 16 февраля известен под названиями Семен и Анна, хранитель младенцев, починки.

Христиане отмечают церковный праздник 16 февраля в честь праведных Симеона Богоприимца и Анны Обручницы. Праведник Симеон, по преданию, прожил более 300 лет. Во время перевода книги ему явился Ангел и сказал, что Симеон будет жить, пока не убедится, что исполнилось пророчество о рождении Божьего Сына от Девы.

Спустя несколько столетий он встретил в храме Деву Марию с новорожденным Иисусом, и после этого умер. С ним в храме была благочестивая вдова Анна. Вместе Симеон и Анна засвидетельствовали, что Иисус - это Сын Божий.

Святой Симеон и Анна Пророчица в народе считаются покровителями детей. А день их памяти является удачным для детей и их здоровья. В эту дату принято баловать детей и делать им подарки. В церкви в этот день молились святому Симеону о здоровье детей, или ставили свечу у его иконы.

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Крестьяне 16 февраля осматривали и чинили конские упряжки, телеги, сбрую. Также осматривали и подковывали коней, убирали в конюшне. Это связано с тем, что зима уже подходила к концу. Скоро снег растает и дороги станут ездовыми.

Часто в эту дату угощали домового, чтобы он не шалил в доме и не мучал лошадь. Для домового у порога дома оставляли железную миску с кашей. Кашу варили ту же, что и для хозяев.

Что нельзя делать 16 февраля

В эту дату нельзя ругать и тем более бить ребенка, иначе он не будет уважать родителей. Не очень удачный день для торговли. В эту дату не стоит устраивать распродажи и выпускать новые товары. Нельзя брать деньги в долг сегодня. В день Симеона нельзя носить одежду черного цвета.

Приметы погоды 16 февраля

Воробьи громко поют - к ранней весне.

Много снега выпало - лето будет дождливым.

Слабая тяга в печи или котле предвещает потепление, сильная - похолодание.

Солнечный день и голубое небо в этот день предвещают отсутствие сильных морозов, но холодную весну.

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