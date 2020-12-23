На Украину налетит штормовой ветер, возможно налипание снега: синоптик предупредила о непогоде

В западной части Украины температура повысится до +10°.

Перед потеплением погода усложнится / фото УНИАН

Завтра, 24 декабря, очередные атмосферные фронты придут в Украину с запада и северо-запада Европы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Однако постепенное, но неотвратимое потепление, легко будет превращать снег в дождь. Возможны налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.И только ближе к территории наших восточных "минусов" еще притрусит снегом", - написала она.

Осадки, преимущественно дождь, ожидаются завтра на западе, севере, юге Украины, а также в западных районах центральной части. До восточных областей осадки не дойдут, только на Харьковщине в четверг возможен снег.

Однако уже 25 декабря и в восточной части следует ждать осложнения погоды - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

Завтра в Украине будет наблюдаться усиление южного ветра до штормовых значений. Температура воздуха в четверг самой низкой будет в восточных областях: ночью до -4°...-10°, днем будет -1°...-4°.

На Днепропетровщине Полтавщине, Сумщине и в Запорожской области завтра в течение дня от -2° до +2°. А на остальной территории Украины уже днем ощутимо потеплеет до + 1°...+6°. В южной части 24-го декабря ожидается днем +4°...+ 8°, а на западе вероятно, +5°...+10°.

В Киеве в четверг ночью и утром осадки временно ослабнут и прекратятся, а вот во второй половине завтрашнего дня атмосферные фронты северного циклона Greta снова принесут осадки и порывистый ветер. Осадки, из-за потепления, ожидаются преимущественно в виде дождя.

В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться около +2°...+3°.

На Рождество западного обряда, 25 декабря, основная масса осадков наконец-то доберется и до восточной части Украины, однако в большинстве областей будет преобладать хотя и теплая, но влажная погода.

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