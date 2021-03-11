Калифорнию накрыл мощный шторм, грязь затопила дома и заблокировала трассы (видео)

Спасатели и волонтеры убирают последствия шторма.

Волонтеры откапывают дворы от грязи / скриншот с видео

Калифорнию накрыл шторм, пришедший с Тихого океана. Шквальный ветер и снег, смешанный с дождем, привели к многочисленным оползням в горной местности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Потоки воды с грязью заблокировали несколько трасс и подтопили десятки домов и автомобилей. Спасатели и волонтеры убирают последствия шторма, кое-где приходится буквально откапывать дворы. Там, где не справляются с лопатами - вызывают эскаваторы.

Синоптики предупреждают: это был не последний шторм в этом месяце.

Снежный шторм в Техасе

18 февраля почти 3000000 человек в Техасе остались без света и тепла из-за снежного шторма, накрывшего штат. В нескольких городах из-за отсутствия электричества вышли из строя водоочистительные станции, поэтому люди остались еще и без воды.

Для местных это настоящая катастрофа - в обычно жарком штате температура опустилась до минусовых отметок. Люди стояли в очередях к газозаправочным станциям со своими баллонами, чтобы как-то обогреть помещения.

Оптовые цены на электроэнергию в Техасе взлетели от 50 долларов за мВт/ч до 9000 долларов. Из местных супермаркетов размели все товары, жители мегаполисов Хьюстона и Остина выкладывали в сеть снимки пустых полок.