Калифорнию накрыл мощный шторм, грязь затопила дома и заблокировала трассы (видео)
Спасатели и волонтеры убирают последствия шторма.
Калифорнию накрыл шторм, пришедший с Тихого океана. Шквальный ветер и снег, смешанный с дождем, привели к многочисленным оползням в горной местности.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Потоки воды с грязью заблокировали несколько трасс и подтопили десятки домов и автомобилей. Спасатели и волонтеры убирают последствия шторма, кое-где приходится буквально откапывать дворы. Там, где не справляются с лопатами - вызывают эскаваторы.
Синоптики предупреждают: это был не последний шторм в этом месяце.
Снежный шторм в Техасе
18 февраля почти 3000000 человек в Техасе остались без света и тепла из-за снежного шторма, накрывшего штат. В нескольких городах из-за отсутствия электричества вышли из строя водоочистительные станции, поэтому люди остались еще и без воды.
Для местных это настоящая катастрофа - в обычно жарком штате температура опустилась до минусовых отметок. Люди стояли в очередях к газозаправочным станциям со своими баллонами, чтобы как-то обогреть помещения.
Оптовые цены на электроэнергию в Техасе взлетели от 50 долларов за мВт/ч до 9000 долларов. Из местных супермаркетов размели все товары, жители мегаполисов Хьюстона и Остина выкладывали в сеть снимки пустых полок.
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