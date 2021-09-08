В большинстве областей ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

Завтра, 9 сентября, в Украине станет еще теплее. Местами воздух прогреется до +25°. Осадки не прогнозируются, вместо этого практически повсеместно будет ясная и безоблачная погода.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +24°.

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +23°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +24°.

В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +24°.

В Тернополе 9 сентября ночью будет +6°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +25°.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +24°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе 9 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +22°.

В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +25°.

В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +23°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+23°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +11°...+22°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.

Народные приметы на 9 сентября

9 сентября - преподобного Пимена. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

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Автор: Екатерина Лиманская