9 сентября в Украине будет комфортная температура / фото УНИАН
Завтра, 9 сентября, в Украине станет еще теплее. Местами воздух прогреется до +25°. Осадки не прогнозируются, вместо этого практически повсеместно будет ясная и безоблачная погода.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +24°.
- Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +23°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +24°.
- В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +24°.
- В Тернополе 9 сентября ночью будет +6°, днем +23°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +25°.
- В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +10°...+22°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Полтаве завтра - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+24°.
- В Одессе 9 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +22°.
- В Херсоне в четверг ночью +9°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +25°.
- В Запорожье завтра температура ночью +10°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +9°...+23°, практически безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +11°...+22°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.
Погода в Украине 9 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 9 сентября
9 сентября - преподобного Пимена. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.
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