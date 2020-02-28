В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется снеголавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
28 февраля из-за сильных снегопадов в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"28 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
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