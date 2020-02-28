В Закарпатской и Ивано-Франковской областях сохраняется снеголавинная опасность

10:57, 28 февраля 2020
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

28 февраля из-за сильных снегопадов в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"28 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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