Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)
Потепление ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег.
В понедельник в Украине без осадков. На западе до +14°, в остальных регионах до +3°...+11°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +13°.
В среду, 19 февраля, практически без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +12°. В остальных регионах до +5°...+9°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура -4°…+1°, днем до +8°.
В пятницу без осадков. Днем на юге и западе до +9°, в остальных регионах до +7°.
22 и 23 февраля в Украине пройдут дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -4°, на остальной территории -1°…+4°. Днем температура по стране +3°...+10°. В воскресенье ночью на востоке температура до 0°, днем в Украине от +4° до +11°.
Народный прогноз погоды в Украине
17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.
Погода на сегодня: в большинстве регионов Украины потеплеет (карта)
18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.
19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.
20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.
21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.
22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.
23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+8°... -1°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+14°... -1°
- Киев+9°... +2°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+13°... +4°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+7°... 0°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+11°... +1°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+11°... -1°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+10°... 0°