Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)

Потепление ожидается по всей стране.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег.

В понедельник в Украине без осадков. На западе до +14°, в остальных регионах до +3°...+11°.

Прогноз погоды на 17 февраля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на юге до +13°.

Прогноз на 18 февраля / УНИАН

В среду, 19 февраля, практически без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +12°. В остальных регионах до +5°...+9°.

Прогноз на 19 февраля / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура -4°…+1°, днем до +8°.

Прогноз на 20 февраля /УНИАН

В пятницу без осадков. Днем на юге и западе до +9°, в остальных регионах до +7°.

Прогноз на 21 февраля / УНИАН

22 и 23 февраля в Украине пройдут дожди и мокрый снег. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -4°, на остальной территории -1°…+4°. Днем температура по стране +3°...+10°. В воскресенье ночью на востоке температура до 0°, днем в Украине от +4° до +11°.

Прогноз на 22 февраля / УНИАН

Прогноз на 23 февраля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

17 февраля - день Николая Зимнего. Наступают Николаевские морозы.

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18 февраля - день памяти мученицы Агафии, покровительницы домашнего скота. Сегодня животные подскажут погоду. Свинья солому в берлогу носит - к сильному холоду, метели.

19 февраля - Вукола Смирнского. Морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

20 февраля - день Луки, Федора и Порфирия. Если в этот день неожиданно загремит гром, то летом пропадут сенокосы.

21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

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