В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +4°

В столице сегодня ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 января в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 16:25.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6°.

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