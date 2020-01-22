В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +4°

08:30, 22 января 2020
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В столице сегодня ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 января в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +4°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 16:25.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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