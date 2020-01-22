В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, температура до +4°
В столице сегодня ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 января в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +4°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на следующей неделе
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер западный, до 7,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 16:25.
Как сообщал УНИАН, в среду, 22 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6°.
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Погода в Украине
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- Запорожье+3°... -2°
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- Полтава+3°... -2°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+4°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+8°... +1°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-9 °
Влажность:60 %
Давление:765 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:23
Закат17:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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