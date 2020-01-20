Завтра в западных и северных областях ожидаются порывы 15-20 м/с.
Во вторник днем на территории Украины будет 0-5° тепла.
Завтра, 21 января, в Украине преимущественно без осадков.
Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8-10° мороза; днем 0-5° тепла.
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Погода в Украине
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Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-11 °
Влажность:45 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:25
Закат17:16
Видимость:16 км
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