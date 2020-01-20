Завтра в западных и северных областях ожидаются порывы 15-20 м/с.

15:47, 20 января 2020
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Во вторник днем на территории Украины будет 0-5° тепла.

Иллюстрация Reuters
Иллюстрация Reuters

Завтра, 21 января, в Украине преимущественно без осадков.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 8-10° мороза; днем 0-5° тепла.

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Теги: #погода#ветер
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