В Киеве завтра температура до +6°, без осадков

17:00, 13 января 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 января в Киеве без осадков, температура до +6°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Крещение

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -1°. Ветер юго-западный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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