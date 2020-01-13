В Киеве сегодня температура до +4°, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 января в Киеве без осадков, температура до +4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +3°. Ветер западный и юго-западный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 января, в Украине без осадков, температура до +6°.

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