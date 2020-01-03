Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +8° (карта)

08:00, 3 января 2020
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Днем в Украине ожидается плюсовая температура.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -7°, днем до +8°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +4°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -5°, днем до +6°.

Прогноз на 3 января / УНИАН
Прогноз на 3 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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