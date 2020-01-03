Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +8° (карта)
Днем в Украине ожидается плюсовая температура.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +5°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -7°, днем до +8°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +4°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -5°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+6°... -4°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+4°... -4°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+9°... -5°