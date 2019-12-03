В Австралии с октября сгорело более миллиона гектаров леса

13:01, 3 декабря 2019
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На восточном побережье страны огнем объято более 16 тысяч гектаров.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Австралии продолжают бушевать лесные пожары. 

Франция и Италия пострадали от наводнений

Сильный ветер раздувает огонь в Новом Южном Уэльсе. В ряде районов этого австралийского штата действует чрезвычайное положение, передает Euronews

На восточном побережье страны огнем объято более 16 тысяч гектаров, а всего с середины октября, когда начались пожары, сгорело более миллиона гектаров леса. Огонь подступал к крупнейшим городам страны - Аделаиде и Сиднею.

Напомним, из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.

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Теги: #Австралия#лесной пожар
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