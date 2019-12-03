В Австралии с октября сгорело более миллиона гектаров леса
На восточном побережье страны огнем объято более 16 тысяч гектаров.
В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.
Франция и Италия пострадали от наводнений
Сильный ветер раздувает огонь в Новом Южном Уэльсе. В ряде районов этого австралийского штата действует чрезвычайное положение, передает Euronews.
На восточном побережье страны огнем объято более 16 тысяч гектаров, а всего с середины октября, когда начались пожары, сгорело более миллиона гектаров леса. Огонь подступал к крупнейшим городам страны - Аделаиде и Сиднею.
Напомним, из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.
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