В Австралии с октября сгорело более миллиона гектаров леса

На восточном побережье страны огнем объято более 16 тысяч гектаров.

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В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.

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Сильный ветер раздувает огонь в Новом Южном Уэльсе. В ряде районов этого австралийского штата действует чрезвычайное положение, передает Euronews.

На восточном побережье страны огнем объято более 16 тысяч гектаров, а всего с середины октября, когда начались пожары, сгорело более миллиона гектаров леса. Огонь подступал к крупнейшим городам страны - Аделаиде и Сиднею.

Напомним, из-за природного пожара Cave Fire, который вспыхнул в калифорнийском округе Санта-Барбара, эвакуировали шесть тысяч человек.