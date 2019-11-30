В первый день зимы в Украине местами возможен небольшой мокрый снег (карта)
Завтра днем преимущественно ожидается от 2° мороза до 3° тепла.
Завтра, 1 декабря, в Украине утром местами возможен небольшой мокрый снег.
Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр.
В частности, ближайшей ночью и утром в Украине местами возможен небольшой мокрый снег (в южной части - небольшой дождь), днем без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Дождь со снегом: синоптики рассказали, какой погода будет сегодня (карта)
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3 тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Декабрь придет по календарю, погода станет зимней, написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет", – отметила она.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0...-2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
- Винница+5°... -2°
- Днепр+6°... -3°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+7°... -5°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+10°... -2°
- Одесса+11°... 0°
- Полтава+5°... -3°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+4°... -5°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков+7°... -4°
- Херсон+8°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+5°... -3°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+5°... -2°