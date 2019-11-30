В первый день зимы в Украине местами возможен небольшой мокрый снег (карта)

Завтра днем преимущественно ожидается от 2° мороза до 3° тепла.

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Завтра, 1 декабря, в Украине утром местами возможен небольшой мокрый снег.

Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, ближайшей ночью и утром в Украине местами возможен небольшой мокрый снег (в южной части - небольшой дождь), днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3 тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Декабрь придет по календарю, погода станет зимней, написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет", – отметила она.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1