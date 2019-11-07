Черногория пострадала от наводнений

Из-за непогоды дороги были заблокированы.

Черногория пострадала от наводнения / twitter.com/cafemontenegro

Сильные дожди привели к наводнениям и оползням во многих регионах Черногории.

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Из-за непогоды дороги были заблокированы, соединение между столицей Подгорице и другими городами было нарушено, сообщает Yahoo News.

От дождей также пострадали населенные пункты, расположенные вдоль Адриатического побережья.

Напомним, на минувших выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны.