Черногория пострадала от наводнений

14:34, 7 ноября 2019
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Из-за непогоды дороги были заблокированы.

Черногория пострадала от наводнения / twitter.com/cafemontenegro
Черногория пострадала от наводнения / twitter.com/cafemontenegro

Сильные дожди привели к наводнениям и оползням во многих регионах Черногории.

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Из-за непогоды дороги были заблокированы, соединение между столицей Подгорице и другими городами было нарушено, сообщает Yahoo News.

От дождей также пострадали населенные пункты, расположенные вдоль Адриатического побережья.

Напомним, на минувших выходных на Италию обрушилась непогода, вызвав наводнения и последующую эвакуацию на северо-западе страны.

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Теги: #наводнение#Черногория
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