В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +18°
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 ноября, в Киеве без осадков, температура до +18°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 6 ноября
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:54, а зайдет в 16:27.
Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +8°
- Днепр+18°... +14°
- Донецк+17°... +10°
- Житомир+18°... +6°
- Запорожье+19°... +12°
- Ивано-Франковск+17°... +5°
- Киев+18°... +7°
- Кировоград+19°... +8°
- Луганск+17°... +10°
- Луцк+11°... +4°
- Львов+10°... +4°
- Николаев+19°... +12°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+17°... +12°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+23°... +15°
- Сумы+16°... +9°
- Тернополь+16°... +5°
- Харьков+17°... +13°
- Херсон+20°... +12°
- Хмельницкий+19°... +7°
- Черкассы+19°... +10°
- Чернигов+15°... +4°
- Черновцы+21°... +8°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+8 °
Влажность:63 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:42
Закат17:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
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