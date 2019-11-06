В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +18°

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 ноября, в Киеве без осадков, температура до +18°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:54, а зайдет в 16:27.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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