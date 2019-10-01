Поваленные деревья и разбитые автомобили: по Львову пронесся ураган (видео)
Несколько деревьев упали на провода, и в городе на время остановился электротранспорт.
Ураган повалил деревья и оборвал электропровода во Львове
Во Львове вечером 30 сентября пронесся сильный ураган, который сопровождался дождем. Непогода нанесла значительный ущерб городу.
В Черновицкой области град разбил весь автопарк районной полиции (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мощный дождь и ветер повалили с десяток деревьев. Некоторые попадали на припаркованные машины, другие – перегородили проезд транспорта по нескольким улицам. Еще несколько стволов упали на электропровода. В итоге в городе на время остановился электротранспорт.
Кроме того, металлическая конструкция парковки одного из супермаркетов повредила сразу два автомобиля. Пострадавших, предварительно, нет.
Штормовое предупреждение синоптики объявили и на 1 октября.
Как ранее сообща УНИАН, в Испании из-за непогоды погибли пять человек.
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