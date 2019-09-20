В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +14°

Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 сентября, в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +14°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 19:03.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Украине пройдут дожди, по все стране будет холодно.

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