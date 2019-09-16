В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +23°

Вечером в столице до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 сентября в Киеве без осадков, температура до +23°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер западный и юго-западный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:29, а зайдет в 19:17.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.

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