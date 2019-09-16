В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +23°

08:30, 16 сентября 2019
16
0

Вечером в столице до +17°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 сентября в Киеве без осадков, температура до +23°.

Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +17°. Ветер западный и юго-западный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:29, а зайдет в 19:17.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура до +28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +23°
Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки Синоптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки
Синоптики напоминают: пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Украины Синоптики напоминают: пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Украины
Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Похолодание, дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Погода на выходные: в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает, в субботу пройдут дожди (карта)
Испанию накрыли ливни с грозами Испанию накрыли ливни с грозами

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 14 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
67 %
756 мм
3.1 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять