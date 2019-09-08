Начало следующей недели в Украине будет сухим и теплым

17:02, 8 сентября 2019
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Незначительные дожди в понедельник возможны лишь на Закарпатье.

В столице воздух днем прогреется до 28° тепла / фото УНИАН
В столице воздух днем прогреется до 28° тепла / фото УНИАН

В понедельник, 9 сентября, в Украине будет тепло, будет наблюдаться небольшая облачность. Практически на всей территории страны будет сухо, лишь на Закарпатье ожидаются незначительные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Температура ночью +9°...+16°, в Карпатах и восточных областях +7...+9° тепла. Днем температура будет колебаться в пределах +24°...+29° градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.

В Киеве 9 сентября ожидается небольшая облачность, но осадков не будет. Температура воздуха ночью составит +13°...+15°, днем +26°...+28°.

Как сообщал УНИАН, в Японии в связи с приближением тайфуна Факсай отменены более 100 авиарейсов, а также прекращено движение поездов.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Киеве#погода в Украине
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