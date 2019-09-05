В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков
В столице сегодня сохранится прохладная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Киеве без осадков, температура до +22°.
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер северный, до 3,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:37.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +10°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+23°... +11°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+23°... +13°
- Кировоград+26°... +12°
- Луганск+29°... +12°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+22°... +10°
- Николаев+25°... +15°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+27°... +15°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+25°... +12°
- Тернополь+22°... +9°
- Харьков+29°... +16°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+23°... +10°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+22°... +10°
Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+25 °
Влажность:72 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:41
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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