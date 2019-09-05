В Киеве сегодня температура до +22°, без осадков

08:30, 5 сентября 2019
12
0

В столице сегодня сохранится прохладная погода.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 5 сентября в Киеве без осадков, температура до +22°.

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер северный, до 3,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:37.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 сентября, в большинстве регионов Украины спадет жара, местами пройдут дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +22°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +30° (видеопрогноз)
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
В Австрии произошел сход оползня В Австрии произошел сход оползня
На Багамах растет число жертв урагана "Дориан" На Багамах растет число жертв урагана "Дориан"
В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра похолодает, днем температура до +21° В Киеве завтра похолодает, днем температура до +21°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
72 %
754 мм
3.4 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять