В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°
В столице сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.
Север Италии пострадал от проливных дождей
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:36, а зайдет в 20:29.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +20°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+29°... +20°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+32°... +17°
- Киев+28°... +19°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+30°... +21°
- Львов+30°... +20°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+32°... +19°
- Полтава+30°... +16°
- Ровно+30°... +20°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+30°... +18°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+32°... +17°
- Хмельницкий+30°... +20°
- Черкассы+29°... +16°
- Чернигов+28°... +16°
- Черновцы+31°... +19°
Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:55 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:20
Закат20:08
Видимость:14 км
Фаза луны:
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