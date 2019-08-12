В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°

08:30, 12 августа 2019
10
0

В столице сегодня будет жарко.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.

Север Италии пострадал от проливных дождей

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:36, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#жара
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°
С греческого острова эвакуировали туристов из-за лесного пожара С греческого острова эвакуировали туристов из-за лесного пожара
Наводнения в Индии: погибли по меньшей мере 93 человека (фото) Наводнения в Индии: погибли по меньшей мере 93 человека (фото)
В Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей (фото, видео) В Запорожской области целый район накрыло песчаной бурей (фото, видео)
На юго-западе Люксембурга пронесся торнадо, пострадали 19 человек На юго-западе Люксембурга пронесся торнадо, пострадали 19 человек
Китай накрыл супертайфун "Лейкима": погибли более десятка человек (фоторепортаж) Китай накрыл супертайфун "Лейкима": погибли более десятка человек (фоторепортаж)
Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине Из-за непогоды в Украине обесточены 129 населенных пунктов, больше всего - на Киевщине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
55 %
754 мм
4.7 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять