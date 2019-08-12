В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°

В столице сегодня будет жарко.

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Согласно данным Погода УНИАН, 12 августа в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:36, а зайдет в 20:29.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.

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