В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°
Вечером в столице до +20°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 августа, в Киеве без осадков, температура до +23°.
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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:30, а зайдет в 20:36.
Как сообщал УНИАН, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.
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Погода в Украине
- Винница+21°... +10°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+22°... +10°
- Запорожье+22°... +11°
- Ивано-Франковск+22°... +12°
- Киев+21°... +10°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+20°... +11°
- Луцк+23°... +12°
- Львов+22°... +12°
- Николаев+23°... +14°
- Одесса+25°... +13°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+23°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+20°... +10°
- Херсон+22°... +13°
- Хмельницкий+22°... +12°
- Черкассы+22°... +9°
- Чернигов+20°... +8°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:64 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:15 %
Восход:06:13
Закат20:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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