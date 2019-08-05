В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°

17:00, 5 августа 2019
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Вечером в столице до +20°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 6 августа, в Киеве без осадков, температура до +23°. 

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:30, а зайдет в 20:36.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.

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Теги: #Киев#погода
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