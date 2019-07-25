В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков

08:30, 25 июля 2019
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В столице сегодня будет солнечно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четвер, 25 июля, в Киеве без осадков, температура до +24°.

Европа страдает от аномальной жары (видео)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:13, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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