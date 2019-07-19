В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков

08:30, 19 июля 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН
В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Киеве без осадков, температура до +24°.

Жара продлится недолго: синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный, до 3,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.

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Теги: #Киев#погода
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