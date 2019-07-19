В Киеве сегодня температура до +24°, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 июля в Киеве без осадков, температура до +24°.
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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер западный, до 3,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:06, а зайдет в 21:01.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 июля, в Украине без осадков, на юге температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+27°... +14°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+24°... +14°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+28°... +18°
- Одесса+29°... +17°
- Полтава+25°... +15°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+29°... +16°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+26°... +13°
Виргиния, США
+ 24 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:62 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:59
Закат20:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
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