В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +20°

08:30, 17 июля 2019
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Вечером в столице температура до +17°.

В Киеве сегодня ожидается гроза / УНИАН
В Киеве сегодня ожидается гроза / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +20°.

Еще немного померзнем: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:03, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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