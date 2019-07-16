В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +20°
Завтра в столице будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +20°.
Еще немного померзнем: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:03, а зайдет в 21:03.
Как сообщал УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+21°... +13°
- Житомир+25°... +12°
- Запорожье+25°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+23°... +13°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+22°... +15°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+23°... +10°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+22°... +13°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+24°... +14°
Виргиния, США
+ 26 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+26 °
Влажность:71 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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