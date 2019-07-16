В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +20°

17:00, 16 июля 2019
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Завтра в столице будет прохладно.

Завтра в столице ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в столице ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +20°.

Еще немного померзнем: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:03, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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