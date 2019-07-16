В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +20°

Завтра в столице будет прохладно.

Завтра в столице ожидаются грозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +20°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:03, а зайдет в 21:03.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

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